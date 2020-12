Tre novità allargano famiglia “funzionale” di Panda e Tipo

Panda Sport, Tipo Cross e Tipo City Sport. Tris di novità per Fiat in chiusura di 2020. E non solo, cambia anche la gestione della gamma di Panda e Tipo, riassunta attraverso in tre anime: Life, Sport e Cross. Life per la città, Sport per chi ha uno stile di vita dinamico, Cross per l’outdoor.

“L’esordio della nuova Famiglia Funzionale Fiat e l’anteprima di così tanti modelli segnano un importante passo avanti nella strategia di rinnovamento della nostra gamma; nella risposta alle esigenze del nostro target; ed, ultimo, nell’allargamento dell’offerta verso clienti completamente nuovi per Fiat” ha dichiarato Luca Napolitano, Head of Fiat, Lancia & Abarth Brands Emea presentando le novità alla stampa europea.

“Panda e Tipo. Due vetture straordinarie che oggi compongono una sola grande famiglia omogenea, ampia e innovativa in termini di tecnologia, impatto ambientale e connettività, senza mai rinunciare alle doti di praticità e flessibilità che ne hanno decretato il successo. Basti pensare che i due modelli rappresentano il 58% sul totale delle vendite di vetture Fiat e il 40% sul totale di Fca”. La novità principale è la Nuova Tipo Cross, un crossover che si distingue dalle altre versioni per la griglia che si estende fin sotto i proiettori.

Ovviamente è anche più alta, quasi 7 centimetri, monta pneumatici maggiorati per un look ancora più robusto. Tra le motorizzazioni l’inedito GSE 1.0 T3 100 CV alimentato a benzina della famiglia motori FireFly Turbo con una potenza 74KW (100 CV) e emissioni di CO2 che scendono a 121g/km (WLTP).

All’interno della nuova versione di Tipo l’inedito cluster digitale TFT 7″, un sistema che consente di avere sotto controllo lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono.

Inoltre, il cluster si abbina alla nuovissima radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25″. Un sistema che sarà disponibile dal primo trimestre 2021 anche sulla Nuova Tipo City Sport, che disporrà di un’esclusiva livrea Grey Metropoli impreziosita dai cerchi in lega diamantati da 18″. Nelle varianti di carrozzeria 5 porte e Station Wagon, la Nuova Tipo City Sport può essere equipaggiata con il turbodiesel 1.6 Multijet da 130 CV oppure il nuovo GSE 1.0 T3 100 CV alimentato a benzina. Infine la Nuova Panda Sport con cerchi in lega “Sport” da 16″ bi-colore e esclusiva livrea Grigio Opaco.

Tra le dotazioni offerte la nuova radio Touchscreen da 7″ con sistema digitale DAB. A spingere la nuova Panda il 1.0 FireFly 70 CV Hybrid che abbina il motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV (51,5 kW) – Euro 6D Final – ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) con batteria al litio da 11 Ah di capacità e potenza di picco di 3,6 kW. Per chi desidera mettersi al volante dei nuovi modelli, durante la fase di lancio ci sarà un vantaggio aggiuntivo di 1.500 euro per Panda Sport e di 2.000 euro per Tipo Cross, proposto su tutte le soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank. Previste anche le formule di noleggio a lungo termine Leasys Miles e Noleggio Chiaro Light. La Nuova Panda è in vendita a partire da 9.900 euro e la Nuova Tipo da 13.900 euro con finanziamento FCA Bank.

