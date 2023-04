Tre nuovi consiglieri per la Fondazione Agnelli: Cartabia, Piano e Sironi

La Fondazione Agnelli ha tre nuovi consiglieri: Marta Cartabia, Renzo Piano e Andrea Sironi. Li ha nominati il consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann. Marta Cartabia, docente ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Bocconi di Milano, è stata presidente della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia. Renzo Piano è architetto e senatore. Andrea Sironi, economista, è presidente di Assicurazioni General, dell’Università Bocconi di Milano e della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Concludono il loro mandato come consiglieri Valeria Fedeli, Francesco Profumo e Salvatore Rossi, ai quali il presidente John Elkann ha espresso “la grande riconoscenza e stima di tutta la Fondazione Agnelli per il contributo di idee offerto in questi anni”. I consiglieri d’amministrazione della Fondazione Agnelli non percepiscono alcun emolumento.