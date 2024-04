Tre persone su 4 nel mondo non pronte a modalità eco-friendly

TORINO (ITALPRESS) – YouGov, in collaborazione con il Freedom of Mobility Forum, ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto in Brasile, Francia, India, Marocco e Stati Uniti cui hanno partecipato 5.095 persone, secondo cui nel mondo un cittadino su quattro non è pronto a scegliere modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente.

Questo dato è particolarmente significativo negli Stati Uniti, dove più della metà degli intervistati residenti in zone rurali ha dichiarato di non essere pronta a operare alcun cambiamento. Tutto questo, nonostante tre persone su quattro si stiano preparando per adottare soluzioni più ecologiche, meno del 10%

degli intervistati ha già cambiato le proprie abitudini in materia di trasporti. Sei cittadini su dieci sono disposti a rinunciare a una modalità di trasporto “con un solo conducente”.

L’edizione 2024 del Freedom of Mobility Forum, lanciato da Stellantis per favorire il dibattito sulla mobilità del futuro e sulle varie sfide che la società dovrà affrontare, è particolarmente ricca di opinioni diverse e stimolanti.

“E’ molto probabile che i giovani abbiano un ruolo determinante nel guidare il cambiamento verso modalità di trasporto più sostenibili. Tuttavia, le loro scelte non sono ancora più

"E' molto probabile che i giovani abbiano un ruolo determinante nel guidare il cambiamento verso modalità di trasporto più sostenibili. Tuttavia, le loro scelte non sono ancora più determinanti di quelle del resto della popolazione", ha dichiarato Alexandre Devineau, general manager di YouGov.

discussione su come i limiti del nostro pianeta potrebbero ridefinire la libertà di mobilità. Il tema è affrontato dal punto di vista tecnologico, imprenditoriale e sociale.

