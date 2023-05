Tre pistole puntate alla testa per portare via 400 euro e un orologio del valore di circa 3mila euro. A subire la rapina, mentre era in compagnia di un amico all’uscita di un ristorante nel centro di Napoli, è stato il cantante Francesco Da Vinci figlio del noto artista Sal. Il fatto e’ accaduto ieri in via Foria. Solo questa mattina, Francesco Sorrentino, questo il nome all’anagrafe del cantante, ha presentato ai carabinieri di Posillipo denuncia per la rapina subita. Indagini in corso.