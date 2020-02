Tre sorelle suicide, trovate impiccate

Torino, 6 feb. – (Adnkronos) – Tre sorelle morte suicide a Carmagnola, nel torinese. A scoprirlo i carabinieri che questa mattina si sono recati a casa di una delle tre donne trovata impiccata. In tasca la donna aveva un biglietto in cui chiede scusa per il gesto e spiega di averlo fatto dopo aver trovato le due sorelle impiccate in un casolare di loro proprietà, sempre a Carmagnola, dove i militari sul posto hanno rinvenuto i due cadaveri. Le tre sorelle avevano già tentato di suicidarsi 5 anni fa, in Valle D’Aosta, ma erano state salvate dai carabinieri in extremis.