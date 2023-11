Tre startup per la crescita imprenditoriale campana: ecco i vincitori di “081 Innova-Challenge”

Più di 40 idee e 150 partecipanti hanno partecipato alla prima edizione di “081 Innova-Challenge”, la sfida tra start-up per la Crescita Imprenditoriale Campana. Un progetto ideato e realizzato da 081 – Stand for Naples, l’Associazione no-profit nata nel 2022 da un’idea di un gruppo di giovani napoletani, tutti under 35 anni, residenti in Italia o nel mondo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio Napoletano.

Sono 9 le start-up selezionate: ARES; Chelonia; Next to You; Nuovi Artieri; Patio; Plantvoice; Proscaenia; Tenné; Y-Path. Coprono un ampio spettro di settori e tutte condividono un comune obiettivo: un impatto positivo sul territorio campano.

Le nove start-up selezionate hanno beneficiato di un programma di formazione e coaching personalizzato, gestito da Astra Incubator, in preparazione della sfida finale che si è tenuta l’11 novembre a Napoli, presso l’IPE Business School. La giornata è stata aperta da un discorso di benvenuto di Antonio Ricciardi, Presidente Ipe Business School, e dalla presentazione dell’Associazione con gli interventi di Gabriele Orazzo, Edoardo Positano, Umberto Lobina e Davide Pica, membri di 081 Stand for Naples.

Raffaele Terrone, napoletano e co-founder di Scalapay, (azienda innovativa che nel 2022 è diventata una dei pochi unicorni italiani, superando il miliardo di valutazione nel 2022), ha dato il via alla presentazione delle start-up davanti alla giuria che ha visto la partecipazione di importanti player della scena economica e imprenditoriale campana e italiana:

Antonio Amato – Presidente Gruppo Giovani Unione Industriali Napoli

– Presidente Gruppo Giovani Unione Industriali Napoli Gabriella Amodio – Imprenditrice Direttrice di OpenMark

– Imprenditrice Direttrice di OpenMark Barbara Cimmino – Head of CSR and innovation Yamamay

– Head of CSR and innovation Yamamay Maurizio Donato – Sr. partner Mckinsey

– Sr. partner Mckinsey Amedeo Giurazza – Co-founder Vertis

– Co-founder Vertis Edoardo Imperiale – Direttore generale Campania DIH

– Direttore generale Campania DIH Antonio Ricciardi – Presidente Ipe business school

– Presidente Ipe business school Angelo Pinto – Unicredit

– Unicredit Massimo Varrone – Responsabile Campania NewSteel

Questo il podio delle idee selezionate definito dalla giuria:

1. ARES – Start-up che si occupa della produzione di un dispositivo per depurazione e riutilizzo acque con il fine di ridurre l’impatto ambientale del consumo elevato d’acqua di lavatrici e lavastoviglie. (Piero Genualdo, Bartolomeo Doria, Nicola Ancona, Tiziana Forleo)

ARES, la vincitrice della sfida, si è aggiudicata un premio dal valore di 8.000€ da destinare interamente al progetto sotto la guida di Vertis SGR.

L’Innova Challenge di 081 – Stand for Naples è stata frutto di importanti collaborazioni con i partner di 081 Stand for Naples, che hanno offerto il proprio supporto per il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’Innova Challenge:

IPE Business School – che ha ospitato le start-up, la giuria, e tutto il team di 081 durante la giornata dell’11 novembre

Vertis SGR – che affiancherà la startup vincitrice nella sua incubazione per la veicolazione del premio in denaro

Astra incubator – che ha formato i vari partecipanti per l’elevator pitch l’11 novembre,

Campania Newsteel – che ha favorito l’estensione dell’iniziativa a un gran numero di start-up che si sono candidate

Unicredit

L’Innova-Challenge di 081 – Stand for Naples è resa possibile grazie al contributo di:

Arcadia Yachts

Atida Efarma

Carpisa

Chantecler

Farmacia Europea

Izzo Interiors

Planet Travel

Regina Isabella

Uno outdoor

