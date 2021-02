Tredici anni, pestato da coetanei davanti alla scuola a Pianura: aveva sorriso per un nome mal pronunciato

Il ragazzo aggredito l’altro giorno nei pressi della scuola “Russo” di Pianura, nella zona occidentale di Napoli, è stato “punito” perché avrebbe sorriso nel sentire pronunciare in maniera sbagliata il cognome di un suo coetaneo. E’ quanto hanno ricostruito i carabinieri di Napoli. La vicenda è avvenuta la scorsa settimana quando i ragazzi si sono incontrati per caso per tirare, per strada, due calci ad un pallone. Uno del gruppo avrebbe iniziato a formare le “squadre” chiamando per cognome i presenti e pronunciando con un accento sbagliato un cognome avrebbe fatto sorridere la vittima. Per loro è stato come un affronto: per questo il 13enne – secondo la ricostruzione degli investigatori – sarebbe stato minacciato e poi aggredito. L’altro giorno però la vittima e i sette aggressori si sarebbero incontrati per caso nei pressi della scuola. E così gli aggressori (che non frequentano la scuola “Russo”) hanno iniziato a picchiarlo, anche con un tirapugni. Una volta individuati dai carabinieri i sette presunti aggressori si sono mostrati pentiti per quanto successo.

Il vice preside: Gravissimo, occorrono interventi urgenti

“Quanto è accaduto è gravissimo. È giunto il momento di interrogarci tutti insieme e poi dare delle risposte concrete”. Gianni Palma è il vicepreside dell’istituto “F. Russo”, la scuola di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, frequentata dal ragazzo che è stato aggredito da un gruppo di coetanei dello stesso quartiere. Palma esprime solidarietà e vicinanza al ragazzino aggredito ma chiede attenzione per i presunti autori dell’aggressione. “Dobbiamo far capire loro che la violenza non porta a nulla”, dice. “Cosa fare? È necessario intensificare la vigilanza – dice – ma serve anche altro. E credo che vada deciso insieme, intorno ad un tavolo, da tutti gli attori che hanno il compito di educare i ragazzi”. Il vicepreside dell’istituto “Russo”, pensa, dunque ad un “piano strategico” da attuare sul territorio, per decidere il da farsi e “con azioni rapide”.