Tree-Care, prevedere la caduta di alberi prima di eventi meteorologici estremi

Un team interdisciplinare di ricercatori dell’Università dell’Oklahoma ha ricevuto un finanziamento di 1,2 milioni di dollari dalla National Science Foundation per trasformare il modo in cui le comunità anticipano e mitigano i rischi di caduta degli alberi durante eventi meteorologici estremi. Guidato da Aikaterini Kyprioti, professore associato presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Scienze Ambientali, il progetto integrerà tecnologie avanzate con le conoscenze locali per sviluppare soluzioni che avvantaggiano direttamente le persone e le loro comunità. L’innovazione del progetto risiede nel suo framework di valutazione del rischio scalabile e basato sull’intelligenza artificiale. Combinando il riconoscimento delle immagini satellitari Street View, modelli di fragilità che simulano la risposta di diverse specie arboree agli stress, e analisi dell’impatto sociale ed economico delle interruzioni dovute alla caduta degli alberi, Tree-Care fornirà una visione olistica dei rischi legati alla caduta degli alberi. Kyprioti descrive gli alberi come una sorta di arma a doppio taglio: offrono benefici essenziali alle comunità, come ombra e una migliore qualità dell’aria, ma non sono esenti da rischi. “Vogliamo avere alberi intorno, ma in caso di maltempo possono causare danni e problemi quando si tratta di rispondere alle emergenze. Vogliamo creare linee guida che indichino quali alberi potrebbero essere pericolosi in un quartiere, in modo che possano essere controllati attentamente”.

L’obiettivo di alberi sani e sicuri sarà supportato da cinque linee di ricerca coordinate: rilevamento automatico dei pericoli, modellazione strutturale e della fragilità del cedimento degli alberi, analisi del rischio e dell’impatto sulle infrastrutture attraverso l’analisi economica, scienza comportamentale sulla percezione del rischio pubblico e sul processo decisionale, e linee guida politiche e gestionali per l’attuazione a livello locale. Il cuore di Tree-Care sono le comunità dell’Oklahoma, alcune delle quali, tra cui Norman, Yukon e Ponca City, fungeranno da banchi di prova per il quadro del progetto. Coinvolgendo responsabili delle emergenze, soccorritori, tribù indigene locali, funzionari locali e di contea, organizzazioni non profit e proprietari di case, Tree-Care creerà un ambiente partecipativo in cui le soluzioni vengono progettate con le comunità, non solo per loro. Workshop annuali, focus group e sessioni di mappatura collaborativa garantiranno l’integrazione delle conoscenze locali e delle conoscenze ecologiche tradizionali nel quadro tecnico. Educando la comunità più ampia, il progetto è destinato a coinvolgere bambini (dalla scuola materna alle superiori) e adulti attraverso una varietà di attività che coinvolgono, tra gli altri, il Science Museum of Oklahoma e il Sierra Club Oklahoma.Kyprioti ha affermato che il progetto finanziato dalla NSF è stato reso possibile dal lavoro supportato dall’OU. Una borsa di studio per docenti junior e un finanziamento iniziale dall’OU Institute for Community and Society Transformation (ICAST) hanno permesso al team di dimostrare la validità del progetto, interagire con i primi stakeholder e definire un programma di ricerca. A lungo termine, il framework è progettato per essere adattabile ad altre regioni e pericoli, garantendo che i benefici si estendano ben oltre l’Oklahoma. Intrecciando intelligenza artificiale avanzata, partnership comunitarie e tutela ambientale, Tree-Care consentirà ai comuni di valutare le condizioni degli alberi, stabilire le priorità nelle strategie di gestione e preparare le risposte di emergenza, riducendo in definitiva i tempi di inattività, proteggendo i servizi critici e offrendo benefici scientifici e tecnici duraturi.