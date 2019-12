Tregrani, apre a Napoli il locale cult della pizza 4.0

A via Cappella Vecchia, nel cuore di Chiaia, dicembre ha un sapore particolare… del panettone o degli struffoli? Assolutamente no, di pizza! Ed è qui la prima forma di rivoluzione! Per i curiosi e per tutti coloro che cercano una novità in tema food non resta che venire a testare di persona e assistere ad una vera e propria The New Pizza Experience martedì 17 dicembre ore 19. Proprio così: agli ospiti dell’evento coordinato da Le Mille Me Communcation saranno serviti assaggi di pizza special in vari gusti, come a Napoli non l’avete mai mangiata. Tutto questo per l’opening di Tregrani, un luogo risultato di una grande ricerca per proporre una formula che non si allinea alle altre pizzerie napoletane ma si presenta come luogo di culto della pizza 4.0 rivisitata in una veste nuova dal sapore unico. Un marchio avveniristico nel segno della pizza new style nato dall’ennesima indovinata intuizione degli ideatori e proprietari Massimiliano Riccardi con lo chef pizzaiolo Dario Viscardi. Per questa esperienza saranno partner Maurizio Giovane, Roberto Scotti e Gennaro Montella. Anche gli spazi che ospitano Tregrani sono frutto di un’attenta ricerca nel segno del design a cura di Massimo Comune della Visual Sacs. Le fasi dell’evento saranno scandite dalle note del dj set e cincin di bollicine per festeggiare l’apertura di un locale che si candida a diventare punto di riferimento per chi sceglie di non mangiare la solita pizza.