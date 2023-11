Tregua a Gaza, liberi 24 ostaggi di Hamas e 39 detenuti palestinesi

Netanyahu: ritorno dei rapiti obiettivo di questa guerra

Milano, 24 nov. (askanews) – Per la prima volta dall’inizio dell’operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza sono stati liberati 24 ostaggi rapiti da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre che ha dato inizio al confilitto. In cambio Tel Aviv ha rilasciato 39 detenuti palestinesi.Per permettere il passaggio degli ostaggi dalla Striscia di Gaza ad Israele è stata decisa uan tregua nei bombardamenti. Le 24 persone, 13 israeliani, 10 tailandesi e un filippino, fra cui donne e bambini, sono stati consegnati alla Croce rossa internazionale che si è occupata dello scambio. Prima di riunirsi alle loro famiglie gli ostaggi israeliani sono stati portati in ospedale per un controllo medico.”Abbiamo completato le operazioni di rientro dei primi ostaggi: bambini con le loro madri e altre donne – ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu – Il ritorno dei rapiti è uno degli obbiettivi di questa guerra”.