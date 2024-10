Trekking urbano, dal mercato del vintage al Miglio d’Oro

La XXI giornata nazionale del trekking urbano con il tema ‘Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio’, in programma domani 31 ottobre, coinvolge anche la città di Ercolano ( Napoli ): l’itinerario prenderà il via nel cuore del Mercato degli stracci di Resina, al ‘Palazzo Capracotta’ vecchia sede comunale di Ercolano sulla cui facciata, ora coperta da impalcature, è stata installata un’esposizione di abiti usati. Proprio qui dal centro storico di via Pugliano, guidati da Anna Perno di Napoli Reale, i partecipanti percorreranno corso Resina per poi giungere a via Mare osservando una sosta a piazza Carlo di Borbone, dove potranno ammirare il Parco archeologico e le rovine del 79 dC Il tour prosegue verso corso Resina alla scoperta delle Ville del Miglio d’Oro con breve sosta in piazza Colonna dove è presente l’opera de ‘Le Danzatrici’. Si prosegue lungo il tratto del Miglio d’Oro per ammirare le ville vesuviane fino a Villa Campolieto e il suo terrazzo panoramico sul Golfo di Napoli e il Vesuvio. Una passeggiata a passo lento che consentirà di scoprire strade e circuiti meno noti ma affascinanti per bellezza artistica e culturale. L’appuntamento è a Palazzo Capracotta alle 10. Prenotazione gratuita a turistico@comune.ercolano.na.it entro le ore 12 di mercoledì 30 ottobre.