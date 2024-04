Trema ancora la terra nei Campi Flegrei: in corso un nuovo sciame sismico

Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei. L’ Osservatorio Vesuviano ha emesso, poco fa, un comunicato per nuovi eventi sismici in corso nell’area dei Campi Flegrei: «A partire dalle 08.45 ora locale è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato, sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3». L’Amministrazione Comunale insieme con la Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della situazione e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.