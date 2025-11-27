Treni a rischio ritardi e cancellazioni da stasera e domani

Roma, 27 nov. (askanews) – FS ricorda che uno sciopero nazionale, in adesione ad uno sciopero generale, è stato proclamato da alcune sigle sindacali e che interesserà il personale del gruppo dalle ore 21 di oggi, giovedì 27, alle ore 21 di domani, venerdì 28 novembre 2025.

“Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale – spiega la società con un comunicato -. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 28 novembre. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione”.

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità ditrenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.