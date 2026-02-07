Treni, circolazione in graduale ripresa a Bologna Centrale dopo stop

Roma, 7 feb. (askanews) – Circolazione dei treni “in graduale ripresa” dopo le problematiche che si sono create questa mattina nei pressi dello snodo di Bologna Centrale, che hanno richiesto un intervento delle Forze dell’ordine. Lo riporta Trenitalia, secondo cui i treni ad alta velocità, gli intercity e i regionali hanno registrato ritardi fino a 120 minuti.

Sui regionali, informa la società, si sono verificate limitazioni di percorso o cancellazioni. I problemi sono iniziati questa mattina attorno alle 8 tra Bologna e Castelmaggiore e successivamente la circolazione era stata sospesa nei pressi di Bologna Centrale.