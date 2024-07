Treni, disagi per i viaggiatori del regionale per Casoria: mandati a S. Marcellino per tornare a casa

Disagi per i viaggiatori del treno delle 16:47 in partenza questo pomeriggio dalla stazione di Napoli centrale per Casoria con direzione Villa Literno. Dopo trecento metri, la vettura è stata costretta ad arrestare la propria corsa per un Intercity fermo sulla linea. Dopo qualche minuto di riflessione, la scelta del capotreno – obbligata – di retrocedere e tornare a Napoli. Di lì il suggerimento ai viaggiatori da parte del personale Trenitalia di recarsi a San Marcellino (vicino Aversa), prendendo il 21098 diretto a Roma Termini. Ma il treno sarebbe giunto a San Marcellino, in provincia di Caserta, soltanto alle 18:30 circa, con la beffa che il primo regionale disponibile per Casoria, quello delle 18:51, risultava cancellato. Quindi? Primo treno utile alle 19:07, con tredici minuti di ritardo e fermata straordinaria alle 19:37. Quasi tre ore dopo la partenza del regionale per Casoria, la cui percorrenza – in media – è per inciso di 13 minuti.