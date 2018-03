Quattro treni cancellati e forti ritardi. Problemi oggi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, per un guasto agli impianti di circolazione avvenuto alle 14,40 tra Privero Fossanova e Monte San Biagio, in provincia di Latina. Oltre ai convogli cancellati, altri quattro sono stati limitati nel percorso. I ritardi sono saliti fino a 90 minuti. I tecnici di Rfi hanno lavorato per ripristinare il guasto e ora la circolazione sta tornando alla normalità.