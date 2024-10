Treni, Salvini: errore di un’impresa privata, ne risponderà

Roma, 2 ott. (askanews) – “I tecnici mi dicono che stanotte c’è stato un errore di un’impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo e poi diciamo che il tempo di reazione di fronte a questo errore, e conto che il privato ne risponderà, non è stato all’altezza di quello che la seconda potenza industriale d’Europa deve avere”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico rispondendo, dopo il Question Time alla Camera, a una domanda sulle cause del guasto che stamane ha bloccato la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma con ripercussioni in tutta Italia.

A FS, ha aggiunto Salvini, “ho chiesto che emergano le responsabilità e chi ha sulla coscienza i disagi creati oggi a migliaia di persone ne dovrà rispondere”.