Treni, Salvini: i boicottaggi sono gravissimi atti di terrorismo

Roma, 7 feb. (askanews) – “Gravissimo. Tra scioperi selvaggi, blocchi dei binari e delle stazioni, boicottaggi e veri e propri atti di terrorismo, le provano tutte per danneggiare l’Italia. Eppure sono anni in cui sulla rete ferroviaria registriamo il massimo storico di cantieri, investimenti, treni circolanti e passeggeri trasportati. L’Italia fatta dalle persone di buona volontà corre, come dimostrano queste straordinarie Olimpiadi fortemente volute dalla Lega, perché è piu forte dell’odio e della violenza di pochi criminali. E nessuno più li giustifichi o li chiami “bravi ragazzi”…Avanti, senza paura”. Lo scrive sui social il vicepremier ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, segretario della Lega.