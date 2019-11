Trenitalia, da lunedì 9 dicembre un collegamento diretto Napoli-Bari

“È vero che il tasso di disoccupazione a Bari è più alto rispetto alla media nazionale (13% contro 9,9% -ndr), ma molto più basso rispetto a tanti altri Comuni del Sud Italia”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, intervenuto per i saluti istituzionali al roadshow “Innovation Days – Le eccellenze del territorio”, organizzato dal Gruppo 24 Ore, che oggi ha fatto tappa a Bari. “La nostra città beneficia di una sinergia tra istituzioni – ha aggiunto Decaro -, in particolare la Regione Puglia con Puglia Sviluppo, che finanzia investimenti imprenditoriali sul nostro territorio, l’Università degli Studi di Bari, il Politecnico. Sono tante le aziende multinazionali, soprattutto nel settore dell’automotive che si sono insediate qui. Altre aziende, legate alla meccatronica, all’aerospazio, alla farmaceutica, sono locali ma si sono specializzate. Racconto spesso del primo satellite commerciale andato in orbita, costruito in terra di Bari. E questo credo sia un fatto positivo. Dobbiamo recuperare ancora un gap infrastrutturale con il resto del Paese, però già riusciamo a guardare con più fiducia al futuro. Credo che il periodo più duro sia alle spalle”.

Di gap infrastrutturali ne ha parlato in apertura di giornata il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, raccontando quanto sia stato difficile arrivare in treno da Milano a Bari. Ma proprio in tema ferroviario il sindaco Decaro ha annunciato oggi una importante novità per il Mezzogiorno. “Dal 9 dicembre – ha detto il primo cittadino pugliese – ci sarà un collegamento diretto di Trenitalia tra Bari e Napoli. Saranno collegate in 3 ore e mezza. È soltanto un Intercity, non ancora l’alta velocità come accade in altre aree territoriali, in particolare nel Nord del nostro Paese. Non ci saranno treni comodi ma almeno sarà un collegamento diretto perché ad oggi per arrivare a Napoli da Bari ci vogliono 6 ore e mezza con uno scalo a Caserta e questo credo non sia ammissibile in un Paese moderno come ambisce ad essere l’Italia. Bari e Napoli sono due capitali del Mezzogiorno, si affacciano su due mari diversi ed è importante collegarle, per tanti motivi, legati all’industria e al turismo. Quanta gente verrebbe a Bari sapendo che in poche ore può raggiungere Napoli e quanta gente sceglierebbe di stare a Napoli sapendo che può venire a visitare anche Bari. Ecco, questo collegamento è un piccolo passo in avanti. Quel giorno, io e il sindaco de Magistris non gioiremo, ma chiederemo con forza al Governo di accelerare i lavori dell’alta capacità che ci permetteranno un collegamento molto più veloce, molto più efficiente, efficace e anche più comodo”.