Trenitalia, domani in sciopero il personale mobile della Direzione business regionale della Campania

Dalle ore 9 alle ore 17 di domani, venerdì 12 aprile, le segreterie regionali Campania dei sindacati Filt, Fit, Ugl, Fast e Orsa hanno proclamato uno sciopero di 8 ore del personale mobile della Direzione Business Regionale Campania di Trenitalia. “Saranno possibili- comunica Trenitalia – limitazioni o cancellazioni per i treni regionali e metropolitani. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20 21”.