Trenitalia e Museo Nazionale Scienza e Tecnologia: a Milano la più grande esposizione mondiale su Leonardo

Viaggiare in treno per scoprire la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, ospitata dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. I clienti Trenitalia (Gruppo Fs) che raggiungono il capoluogo lombardo con Frecce, Intercity o treni regionali possono usufruire di uno sconto fino al 50% sul biglietto d’ingresso al Museo.

Situato nel cuore della città meneghina, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci è uno dei luoghi storici più suggestivi di Milano e accompagna i visitatori in un viaggio che attraversa passato, presente e futuro. Al suo interno ospita la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo, con un percorso scenografico che comprende oltre 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni capaci di raccontare la figura e l’evoluzione del pensiero dell’ingegnere e umanista rinascimentale. Un’occasione per unire il viaggio in treno alla scoperta della scienza, della tecnologia e del patrimonio culturale italiano.

La collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia conferma l’impegno di Trenitalia nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, offrendo un’esperienza che mette insieme comfort, sostenibilità e accesso facilitato ai grandi eventi culturali italiani.

L’iniziativa, valida fino al 31 dicembre 2026, prevede una riduzione del 50% per i viaggiatori Frecciarossa e Frecciabianca in possesso di un biglietto con destinazione Milano e con data di viaggio antecedente fino a due giorni l’accesso alla mostra. L’ingresso può essere acquistato in biglietteria o online inserendo il codice Frecciarossa2026 sui siti del Museo.

È invece riservato uno sconto del 20% ai clienti che viaggiano con Intercity, Intercity Notte o con il Regionale, così come ai titolari di abbonamento Intercity o di abbonamento a tariffa 40 As, inserendo per l’acquisto online il codice Trenitalia2026 o esibendo il proprio titolo di viaggio presso la biglietteria della mostra.