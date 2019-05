Trenitalia, entro l’estate completata la fornitura di 24 treni Jazz per la Campania

Entro l’estate verrà completata la fornitura a Trenitalia dei 24 treni Jazz acquistati dalla Regione Campania per il trasporto regionale. E’ quanto annunciato stamattina dal governatore Vincenzo De Luca durante la cerimonia di consegna del ventesimo e ventunesimo treno Jazz per i pendolari nella stazione centrale di Napoli. “Abbiamo investito per l’acquisto di questi mezzi oltre 80 milioni di euro – ha spiegato De Luca – e, entro questo mese, si completa anche la gara per altri 21 treni nuovi per il trasporto dei pendolari da e per l’area flegrea”. Entro il 2019, inoltre, nell’ambito di un accordo con Ferrovie dello Stato, arriveranno in Campania “altri 30 treni. In un anno e mezzo – ha sottolineato il presidente della giunta regionale – rinnoviamo tutto il parco dei treni per il trasporto pubblico della Campania. E’ un miracolo e un investimento di quasi mezzo miliardo, che si aggiunge ai 500 milioni investiti per la viabilità”.