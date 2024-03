Trenitalia, lavori sulla linea Av Roma-Firenze il 23 e 24 marzo: modifiche alla circolazione

Nei giorni 23 e 24 marzo sono previsti i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze che determineranno un conseguente miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio per i passeggeri. A seguito di questi lavori, i treni ad alta velocità, gli Intercity e i treni del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione, con allungamenti dei tempi di viaggio, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Lo comunica la società Trenitalia. I lavori dureranno 24 ore (dalle ore 14:20 del sabato alle 14:20 della domenica) e potranno determinare per Frecce, Intercity, Eurocity ed Euronight l’aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti. Il viaggio sui treni del Regionale, invece, potrà durare fino a 60 minuti in più. Nella giornata di sabato 23 marzo 70 Frecce e 7 Intercity e 8 Intercity Notte subiranno cancellazioni o deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti. Le Frecce cancellate sono alcune di quelle che viaggiano tra Salerno, Napoli e Roma, tra Salerno e Milano e tra Salerno e Torino; tra Roma e Genova, tra Roma e Venezia, tra Roma e Mantova e tra Napoli, Roma e Brescia; tra Fiumicino, Roma e Venezia; tra Bardonecchia e Napoli, tra Milano e Benevento. I treni del Regionale che subiranno cancellazioni o deviazioni di percorso tra Settebagni e Orte sono 49, tra cui alcuni di quelli che viaggiano nel Lazio e alcuni di quelli che collegano il Lazio con Toscana, Umbria e Marche. Registreranno aumento dei tempi di percorrenza fino a 50 minuti, limitazioni a Orte/Fara Sabina o a Roma Tiburtina/Roma Ostiense e modifiche di orari.

Domenica 24 marzo, invece, gli interventi infrastrutturali avranno impatti su 68 Frecce che subiranno cancellazioni o deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti; 5 Intercity subiranno deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Le Frecce cancellate sono alcune di quelle che viaggiano tra Battipaglia, Salerno, Napoli, Roma, Milano e Torino; tra Benevento e Milano; tra Roma e Genova, tra Brescia e Napoli, tra Mantova e Roma; tra Venezia, Roma e Fiumicino Aeroporto; tra Napoli e Bardonecchia. I treni del Regionale che subiranno cancellazioni e deviazioni di percorso tra Settebagni e Orte sono 26, tra cui alcuni di quelli che viaggiano nel Lazio e alcuni di quelli che collegano il Lazio con Toscana, Umbria e Marche. Registreranno aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti, limitazioni a Orte/Fara Sabina o a Roma Tiburtina/Roma Ostiense e modifiche di orari. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Lunedì 25 marzo, causa lavori infrastrutturali tra Orte e Roma, i treni ad alta velocità e gli Intercity di Trenitalia che collegano Roma a Venezia e Ancona, e Roma e Napoli a Torino e Milano, potranno subire variazioni, limitazioni di percorso e allungamento dei tempi di viaggio fino a 30 minuti, così come i treni del Regionale. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20.