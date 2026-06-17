Trenitalia, partito il primo Intercity dedicato a “Toy Story 5”

Taglio del nastro a Roma Termini con le voci italiane

Roma, 17 giu. (askanews) – È partito dal binario 25 di Roma Termini, il primo nuovo Intercity di Trenitalia interamente dedicato all’atteso film di Disney e Pixar “Toy Story 5”. Presenti anche le voci italiane del film, Sal Da Vinci, Katia Follesa, Federico Basso, Gianluca Gazzoli, Ilaria Stagni.Francesca Serra, direttrice Operations Intercity, ha confermato che entro il 30 giugno arriveranno tutti i 36 nuovi treni previsti dal Pnrr, pensati soprattutto per potenziare i collegamenti nel centro-sud. “Finalmente entro il 30 giugno, rispettando la milestone del PNRR, arriveranno tutti e 36 i treni nuovi per il giorno, che saranno prevalentemente utilizzati per il centro-sud. Domenica – ha detto – è partito il primo treno a doppia composizione Roma-Sicilia giorno”.L’evento ha visto la partecipazione dei vertici di Trenitalia e, direttamente dal mondo Disney Pixar, il Chief Creative Officer Pete Docter e la producer Lindsey Collins.E per le famiglie? Massimiliano Astrologo ha annunciato invece che nelle prossime settimane debutterà l’area kids con agevolazioni per bambini e famiglie. “Come Intercity è l’ottavo film che abbiamo il piacere di supportare. Soprattutto perché abbiamo una fortissima condivisione di valori con Disney, perché il prodotto Intercity è un prodotto per le famiglie. Abbiamo nelle prossime settimane, avremo l’area family che sarà la vettura Trenitalia di Intercity che sarà dedicata a questa partnership. È una partnership, appunto – ha spiegato – con cui abbiamo questa fortissima condivisione di valori le famiglie, la possibilità di poter accompagnare i propri figli in un’area dove possano giocare e dove possano trascorrere e iniziare i loro primi viaggi”.