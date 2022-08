Trenitalia presenta Flirt, il primo treno ecosostenibile

In vista dell’inaugurazione dei lavori di “Sustainability days 2022”, Trenitalia, mobility partner della manifestazione, lancia il nuovo Flirt. Un treno capace di risparmiare il 58 per cento di emissioni CO2 tra Brennero e Verona rispetto allo stesso viaggio effettuato in auto. “I Flirt offrono 276 posti a sedere e ulteriori 352 in piedi e sono treni elettrici capienti con ampie finestre che permettono ai passeggeri di viaggiare ammirando le bellezze del territorio”, si legge in una nota dell’azienda. Sono dotati di:

posti bici;

consumi energetici ridotti rispetto a quelli della precedente generazione;

ridotti rispetto a quelli della precedente generazione; Wi-Fi con portale di bordo:

con portale di bordo: sistema di rigenerazione dell’aria per l’ottimizzazione della climatizzazione;

per l’ottimizzazione della climatizzazione; prese elettriche. Inoltre le sedute sono in stoffa loden ecosostenibile appositamente studiata per l’utilizzo ferroviario”. Il treno circolerà tra Brennero, Bolzano, Trento e Verona oltre che sulle linee Bolzano-Merano e Fortezza-San Candido.