Trenitalia potenzia il Frecciarossa, ordine da 260 mln a Hitachi Rail: da Napoli e Pistoia 74 nuovi treni

Prosegue il piano di modernizzazione della flotta Alta Velocità di Trenitalia con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la fornitura di nove treni Frecciarossa di ultima generazione, per un valore complessivo di circa 260 milioni di euro.

Il nuovo accordo si aggiunge a quello del 2023, che prevedeva la realizzazione di 36 convogli, integrati da 10 treni acquisiti tramite opzione, consolidando un programma che porterà a 74 Frecciarossa in servizio entro il 2031.

Un piano strategico per il futuro

Il Piano Strategico del Gruppo FS prevede consegne progressive fino al 2031, con il 2027 come anno di picco: 16 treni previsti, incluso il primo del nuovo lotto in arrivo a luglio. L’obiettivo è rafforzare il servizio Alta Velocità, combinando prestazioni elevate, comfort, sicurezza e sostenibilità ambientale.

I nuovi convogli prodotti a Napoli e Pistoia

I nuovi treni, prodotti negli stabilimenti italiani di Napoli e Pistoia, potranno circolare anche su sette reti ferroviarie europee. Raggiungono una velocità massima di 300 km/h (omologati fino a 360 km/h), con motori elettrici avanzati e sistemi di trazione evoluti per ottimizzare efficienza e consumi.

Sul fronte ambientale vantano un tasso di riciclabilità del 97,1% e recupero materiali del 98,2%. Gli interni, progettati da Giugiaro Design, e gli strumenti di bordo introducono novità per migliorare l’esperienza di viaggio, mantenendo il design esterno e la livrea attuale.

Innovazione digitale

Le piattaforme saranno integrate con HMAX, la suite digitale di Hitachi Rail per il Digital Asset Management, che consente di monitorare in tempo reale traffico, manutenzione e consumi energetici, segnando un ulteriore passo verso la digitalizzazione del trasporto ferroviario.

Le dichiarazioni

Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha sottolineato: “Con questo investimento consolidiamo Frecciarossa come punto di riferimento europeo, con treni più efficienti, sostenibili e progettati per rispondere alle aspettative dei viaggiatori”.

Luca D’Aquila, COO Hitachi Rail Group e Presidente Hitachi Rail in Italia, ha aggiunto: “Il modello di nuova generazione garantisce comfort superiore e ridotto impatto ambientale, guardando al futuro dell’Alta Velocità in Europa”.

Verso una mobilità integrata

Con questo nuovo lotto di treni, Trenitalia e Hitachi Rail rafforzano il loro impegno per una mobilità ferroviaria moderna, sostenibile e competitiva, elevando gli standard del trasporto ad Alta Velocità in Italia e in Europa.