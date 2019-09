Trenitalia vettore ufficiale di “Napoli Pizza Village”. Anche per l’edizione 2019 dell’annuale appuntamento gastronomico dedicato alla pizza, in programma sul Lungomare Caracciolo dal 13 al 22 settembre, si rinnova la partnership tra gli organizzatori dell’evento e l’azienda di trasporto del Gruppo FS Italiane. L’intesa consente ai clienti Trenitalia e soci CartaFreccia che raggiungeranno Napoli in treno di ottenere sconti sui menu’ proposti dal Napoli Pizza Village. In particolare i soci CartaFreccia possessori di un biglietto per Frecce o Intercity potranno usufruire di una riduzione del 30% sul menu’ acquistato online, o di due euro se acquistato presso i botteghini. Lo sconto di due euro sara’ praticato anche agli abbonati regionali, o con applicazione sovraregionale utile per viaggiare in Campania, esibendo alle casse il titolo di viaggio in corso di validità.