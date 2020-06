Treno della Circumvesuviana travolge auto in Irpinia: grave un uomo di 70 anni

Un uomo di 70 anni e’ rimasto gravemente ferito in un incidente ferroviario avvenuto intorno alle 17,30 lungo la tratta Baiano – Napoli della Circumvesuviana. Un convoglio partito alle 17 e diretto a Napoli, poco dopo la stazione di Avella-Sperone, in localita’ Casale di Sperone, ha travolto un’auto rimasta sui binari. Nel punto di attraversamento e’ presente un impianto semaforico con segnalazione acustica. L’anziano alla guida di una Renault Scenic probabilmente non si e’ accorto delle segnalazioni e ha attraversato i binari proprio mentre arrivava il treno. Inutile ogni tentativo da parte del macchinista di fermare il treno prima dell’impatto. L’auto e’ stata trascinata per diversi metri, fino a quando la motrice non si e’ fermata. Immediati i soccorsi con un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure prima di trasferire il 70enne di Avella, che rientrava a casa da Tufino, nell’ospedale di Nola. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, anche se quando sono arrivati i soccorritori l’uomo era ancora cosciente ed e’ rimasto per circa un’ora intrappolato nelle lamiere della sua vettura, prima che una squadra dei vigili del fuoco riuscisse a liberarlo. Il treno e’ stato evacuato con i pochi passeggeri a bordo, che non hanno subito conseguenze ma erano spaventati.