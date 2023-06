I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella galleria ferroviaria Sasso Galletto, a Laveno Mombello (Varese), per lo svio della motrice e di un vagone carro cisterna, contenente sostanza infiammabile, di un treno merci dovuta probabilmente a dei detriti che hanno invaso la massicciata. Sul posto stanno operando anche esperti NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per la messa in sicurezza del carico.

pc/gsl