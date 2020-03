Treno Milano-Salerno, forza il blocco dei controlli e ora rischia una denuncia. Ma le autorità smentiscono

Poco dopo l’arrivo dell’Intercity partito ieri da Milano e giunto a Salerno in mattinata alcuni passeggeri hanno forzato il blocco dei controlli. Secondo quanto hanno raccontato alcuni presenti invece di uscire dall’ingresso principale o da quello secondario, entrambi su piazza Vittorio Veneto, hanno attraversato i binari e dopo essersi diretti verso il deposito ferroviario hanno scavalcato le inferriate per raggiungere la Lungoirno. All’altezza della Cittadella Giudiziaria. Purtroppo per loro qualcuno, pensando di fare un gesto “eroico”, ha pubblicato sui social consigli su come evitare il blocco e adesso verrà identificato dalla Polizia Postale e denunciato all’autorità giudiziaria. Forze dell’ordine e paramedici sono al lavoro, a Salerno, per controllare tutti i passeggeri in arrivo dal Nord Italia sia in treno che in autobus. Le autorità, però, smentiscono che tutto ciò sia accaduto e parlano di fake news a proposito del messaggio che circola da ieri mattina un po’ ovunque e ritrae un post social. Anche se fosse un falso sarebbe comunque gravissimo perché quanto è descritto nel messaggio si può davvero fare e non sono pochi quelli che, quotidianamente e di ritorno dal lavoro, scelgono la “strada alternativa” per guadagnare tempo e metro. In ogni caso in questo momento di confusione è davvero difficile orientarsi ed è nostro obbligo, per completezza di informazione, riportare la posizione ufficiale delle autorità competenti al fine di dare a chiunque la possibilità di farsi un’idea di quanto sta accadendo. Una fonte delle autorità, comunque, pur smentendo la notizia aggiunge che “è bene che sia circolata così chi dovesse farsi strane idee sulla possibilità di forzare i controlli, che sono fatti per tutelare la salute di tutti, saprebbe di andare incontro a guai seri”.