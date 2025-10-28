Trent’anni di impresa per Bellelli “Etica e fiducia valori fondamentali”

CORREGGIO (ITALPRESS) – La città di Correggio ha reso omaggio a Fiorenzo Bellelli, fondatore e CEO di Tinexta Innovation Hub, con la serata “Armonie dell’Anima”, un tributo ai suoi trent’anni di carriera imprenditoriale. Un evento che ha unito arte, musica e territorio per celebrare la visione di un imprenditore che ha saputo trasformare un’intuizione locale in una realtà industriale di respiro internazionale.

E’ a Correggio che nel 1995 Bellelli fonda Warrant Consulting, società specializzata in finanza agevolata e consulenza per le PMI. In pochi anni l’azienda si afferma come punto di riferimento nazionale per l’accesso agli incentivi pubblici e ai programmi europei di sostegno all’innovazione, fino a diventare Warrant Group e poi Warrant Hub, consolidando la propria presenza nei principali distretti industriali italiani.

Nel 2017, l’ingresso nel Gruppo Tinexta, quotato su Euronext STAR Milan, segna una svolta strategica, la società entra a far parte di un gruppo integrato di servizi per lo sviluppo delle imprese e avvia una nuova fase di crescita e internazionalizzazione. Oggi, sempre sotto la guida di Bellelli, ha assunto il nome di Tinexta Innovation Hub, il polo strategico del gruppo dedicato alla transizione digitale e sostenibile delle imprese, con oltre 1.000 professionisti in 5 Paesi e ricavi superiori a 150 milioni di euro.

Prima di fondare Warrant Consulting, Bellelli ha maturato una lunga esperienza manageriale nel settore manifatturiero, dal 1969 al 1995, ricoprendo i ruoli di CFO e Direttore Generale. Revisore contabile dal 1984, oggi è presidente delle società controllate del gruppo – ABF, beWarrant, Euroquality, Europroject, Evalue Innovaciòn, Queryo, Studio Fieschi, Warrant Funding Project, Warrant Service – Amministratore Unico di Co.Mark TES e consigliere di amministrazione di Forvalue (Tinexta Group).

“Quando nel 1995 ho fondato Warrant Consulting, non immaginavo che da una piccola realtà nata a Correggio sarebbe potuto germogliare un percorso di crescita così profondo e articolato – commenta Bellelli -. In questi trent’anni ho visto cambiare il mondo dell’impresa, ma non i valori che considero fondamentali: etica, attenzione alle persone, curiosità e fiducia nel progresso. Credo che la vera innovazione non nasca mai solo dalla tecnologia, ma dal coraggio di pensare in modo diverso e dalla capacità di coniugare competenza e umanità. E’ questo lo spirito che continuo a coltivare ogni giorno, insieme a un gruppo straordinario di persone che condividono la stessa passione per il futuro”.

