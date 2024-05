NEW YORK (ITALPRESS) – “L’America è incredibilmente importante per la Pininfarina al punto tale che 10 anni fa abbiamo aperto un ufficio e dopo un paio di anni abbiamo portato la nostra squadra in maniera tale da essere più vicino al cliente”. Lo ha detto Paolo Trevisan, Senior Vice President Design Pininfarina America, a margine della presentazione del 64° Salone Nautico internazionale di Genova alla New York Design Week.

