Trianon, dopo Piovani e la riapertura al pubblico riparte anche il Teatro delle Persone

Dopo la riapertura al pubblico con il concerto di Nicola Piovani, al Trianon Viviani ripartono anche le attività di arte e inclusione sociale del progetto il Teatro delle Persone, fin qui sospese a causa della pandemia. Da venerdì 18 giugno prossimo il via al “Prologo” del progetto del regista Davide Iodice, con il primo dei due laboratorî intensivi – a partecipazione gratuita – dedicati in particolare a soggetti fragili e ad adolescenti, a cura della Scuola elementare del Teatro | Conservatorio popolare per le Arti della scena e di Puteca Celidonia. Insieme alle guide e ai tutor della Scuola, Iodice guiderà, fino al 30 giugno, il laboratorio l’Enciclopedia delle Emozioni, un primo passo verso la ricomposizione della frattura psicologica, relazionale e sociale che la pandemia ha causato specie nelle fasce sociali più svantaggiate. Il laboratorio accoglierà un massimo di quaranta candidature tra le circa centocinquanta già arrivate per la partecipazione all’annualità ‘20/‘21 della Scuola elementare del Teatro.