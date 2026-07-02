Trianon, lunedì 6 luglio si presenta la nuova stagione teatrale: attesi Fico e gli artisti in cartellone

Il Trianon Viviani – Teatro della Canzone Napoletana, diretto artisticamente da Pierpaolo Sepe e presieduto da Giovanni Pinto, presenta la nuova stagione teatrale 2026/27. La conferenza stampa di lancio si terrà lunedì 6 luglio 2026 alle ore 11,30 presso il teatro di piazza Vincenzo Calenda a Napoli.

La programmazione, in calendario da settembre 2026 a giugno 2027, sarà illustrata alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico, dell’assessore regionale alla Cultura Onofrio Giustino Angelo Cutaia e dell’assessore comunale alla Partecipazione attiva e all’immagine della città Carlo Puca.

All’incontro parteciperanno anche gli artisti in cartellone.