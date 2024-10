Trianon Viviani, tre pomeriggi nel regno incantato delle fiabe

“Biancaneve”, “Il Lupo e i 7 Capretti”, e “La Principessa e il Drago” sono i prossimi titoli di “Esercizi di Fantasia”, la rassegna di teatro dedicata all’infanzia e alle famiglie che si tiene al Trianon Viviani.

Da martedì 8 a giovedì 10 ottobre, in tre pomeriggi consecutivi, alle 17, il teatro pubblico di Napoli ospiterà tre spettacoli che, offrendo un viaggio attraverso fiabe classiche e storie originali, promettono di stimolare l’immaginazione e la creatività dei bambini.

Martedì 8 ottobre andrà in scena Biancaneve, tratto dai fratelli Grimm. Lo spettacolo, prodotto da Tieffeu, è scritto e interpretato da Giancarlo Vulpes e Ada Mirabassi. Attraverso il teatro di figura, questa rappresentazione valorizza la fiaba classica, ed è adatta a bambini dai tre anni in su.

Seguirà, mercoledì 9 ottobre, Il Lupo e i 7 Capretti, sempre dai fratelli Grimm. Scritta da Angelo Italiano, la storia insegna l’importanza di far tesoro delle brutte avventure per ritrovare la serenità ed è consigliata per bambini dai tre anni. In scena Serena Cercignano e Ilaria Gozzini, diretti da Enrico Falaschi, con la produzione del Teatrino dei Fondi.

Ancòra la compagnia del Teatrino dei Fondi per l’ultimo titolo della settimana, giovedì 10 ottobre: La Principessa e Il Drago, una fiaba originale tratta da un soggetto di Angelo Italiano. Lo spettacolo è interpretato da Serena Cercignano e Alberto Ierardi, con testo e regia di Enrico Falaschi. Questa storia, che esplora temi di amore e nobiltà d’animo oltre le differenze sociali, è adatta a bambini dai cinque anni.

La rassegna Esercizi di Fantasia, che si concluderà il 23 ottobre prossimo, prende spunto dal titolo di un fortunato libro di Gianni Rodari per offrire un viaggio attraverso fiabe classiche e storie contemporanee.

Luigi Marsano, direttore artistico dei Teatrini, illustra gli obiettivi di Esercizi di Fantasia: «Il teatro offre ai bambini l’opportunità di esplorare mondi fantastici e diverse emozioni. Questa esperienza, condivisa con la famiglia, diventa un momento significativo per la crescita.» E aggiunge: «Il teatro è un’arte che permette all’umanità di riflettere su se stessa, talvolta in modo ironico, altre volte in maniera più profonda: e avvicinare i bambini a quest’arte fin da piccoli può contribuire al loro sviluppo personale.»

I biglietti di posto unico, al prezzo di 5 euro, sono acquistabili presso il botteghino del teatro o online su AzzurroService.net. Per informazioni e prenotazioni: tel. 081 0128663 (Trianon Viviani), 081 0330619 (i Teatrini). Sito istituzionale: teatrotrianon.org

La campagna abbonamenti 2024 – 2025 del Trianon Viviani – Prosegue la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione del teatro della Canzone napoletana. Per il periodo ottobre – dicembre sono disponibili due tipologie di sottoscrizioni: quattro spettacoli musicali (da 75 €) o sei concerti (da 105 €).

Gli abbonamenti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.