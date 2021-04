Tribunale di Napoli, Morello nuovo presidente di sezione. Due nomine anche nel Foro di Napoli Nord

Sono state approvate dal plenum del Csm le delibere per il conferimento dell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Napoli Nord a Rossella Marro, approvata all’unanimità, e Luigi Buono, approvato a maggioranza con una astensione. Il consigliere togato Michele Ciambellini ha parlato di “un’ottima notizia per il Tribunale di Napoli Nord, che si avvarrà della guida di due colleghi molto stimati, sicuramente all’altezza della difficile attività organizzativa e giurisdizionale che li attende, in ufficio di frontiera come quello di Aversa”. E’ stata inoltre approvata all’unanimità la nomina di Tullio Morello a nuovo presidente di sezione del Tribunale di Napoli. Il togato Antonio D’Amato ha voluto esprimere il proprio “apprezzamento per la nomina di un magistrato che vanta un solido curriculum e una grande esperienza ordinamentale” e per l’attività della V Commissione “sia per la tempestività delle nomine nel distretto di Napoli, sia per il rispetto del rigoroso ordine cronologico nella trattazione degli incarichi direttivi e semidirettivi”.