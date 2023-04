Tributi smart, nasce Napoli Obiettivo Valore. Bianchi: Nuovo patto di cittadinanza

“Un nuova patto di cittadinanza in cui il pagamento dei tributi locali è un pezzo della politica di rigenerazione della città, che permetterà di avere i migliori servizi per le imprese e i cittadini. Su questo noi lavoreremo e questo obiettivo si realizzerà soprattutto con un grande investimento in infrastrutture tecnologiche di circa 13 milioni di euro, che permetterà una migliore conoscenza della città e di non disturbare cittadini ed imprese ma di avere una piena conoscenza dei contribuenti in modo da costruire un sistema di imposizione dei tributi locali più equo. Che crei spazi per il miglioramento della città”. Così Luca Bianchi, direttore Svimez, annuncia la nascita di Napoli Obiettivo Valore, la nuova Società di Progetto presentata oggi a Palazzo San Giacomo e che lui stesso presiederà. Alla conferenza stampa hanno preso parte Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Pier Paolo Baretta, assessore comunale al Bilancio e patrimonio; Paola Sabadin, responsabile area Entrate del Comune di Napoli; Paolo Borrelli, comandante provinciale della Guardia di finanza; Stefano De Capitani, amministratore delegato di Municipia S.p.A.

La società affiancherà il Comune di Napoli nella gestione, finalmente efficiente ed efficace, delle entrate tributarie. Rappresenta, a un anno esatto dalla firma del Patto per Napoli tra l’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi e il sindaco Gaetano Manfredi, la risposta concreta alla necessità non più rimandabile di risanare il disavanzo della città. Un rosso che deriva in gran parte da tasse, multe e canoni non riscossi negli anni scorsi e che la neo costituita società si impegna a recuperare grazie una infrastruttura altamente tecnologica. Dall’attuazione del progetto, finalizzato a potenziare il recupero dell’evasione e dell’elusione e garantire un’efficace riscossione ordinaria e coattiva, ci si attende un incremento cumulato delle entrate per il Comune di oltre 1 miliardo di euro e un incremento strutturale della sola riscossione ordinaria di IMU e TARI per oltre 70 milioni di euro. L’inizio delle attività è previsto per il 1° maggio 2023.

Il partner privato porterà investimenti per oltre 13 milioni di euro finalizzati, tra l’altro, alla trasformazione delle piattaforme digitali del Comune di back-office, di front-end per abilitare nuovi servizi proattivi di cittadinanza digitale, a fornire strumenti di data analysis a supporto delle decisioni dell’Ente. Grazie a questi investimenti del privato, il Comune di Napoli si doterà di un patrimonio informativo unico e completo che costituirà un asset strategico per la gestione di numerosi processi di entrata e spesa dell’Ente, connessi principalmente alle entrate ma aperti ad altri ambiti di conoscenza, per esempio i servizi sociali.

Il sindaco Manfredi: Sarà una svolta per Napoli

“Quello di oggi rappresenta uno dei passaggi decisivi per il futuro della nostra città, un cambio di passo importante che si muove nel rispetto degli impegni assunti con la firma del Patto per Napoli che stiamo mantenendo”. Così il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Dal 1° maggio la riscossione di tutti i tributi locali per la nostra Amministrazione – ha continuato il Sindaco – sarà affidata a ‘Napoli Obiettivo Valore’, società di progetto che fa capo a ‘Municipia Spa’ aggiudicataria della gara che abbiamo bandito nei mesi scorsi. Sarà una svolta per Napoli che ha una delle percentuali di riscossione più basse a livello nazionale: siamo al 27% delle tasse riscosse, con un debito pro capite più alto d’Italia. Si tratta di un progetto all’avanguardia che prevede anche investimenti importanti sulle piattaforme digitali del Comune delle quali potranno beneficiare non solo gli uffici, che avranno interconnessioni immediate di banche dati, ma anche i cittadini ai quali potremo offrire una rete capillare di canali di contatto con il pubblico e tutta una serie di nuovi servizi digitali. Ci attendiamo in prospettiva un incremento delle entrate in generale, ma è altrettanto importante la possibilità di riportare il sistema riscossione a criteri di efficienza ed equità troppo a lungo disattesi”.

L’assessore Baretta: Per migliorare i servizi dobbiamo investire di più

“ll nostro compito è migliorare i servizi e la qualità della vita di Napoli. Ma per riuscirci dobbiamo investire di più. Perciò servono più risorse. Ai napoletani chiediamo di condividere questo percorso: non far pagare di più a chi paga già, ma far sì che tutti paghino il giusto. Oggi Napoli è ai primi posti per turismo, cultura, sport. Orgoglio e senso civico devono andare insieme. Questo è per noi il patto con Napoli.” Così l’Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta.

Innovazione e partenariato pubblico-privato

“Napoli Obiettivo Valore” è sinonimo di innovazione. Innovativa è la scelta di un contratto di partenariato pubblico-privato di durata decennale tra Municipia SpA (società del Gruppo Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per Pubbliche Amministrazioni e aziende) alla quale fa capo Napoli Obiettivo Valore e il Comune partenopeo. Il partenariato, infatti, è garanzia di un partner credibile, di spessore societario e finanziario, capace di impegnarsi in un progetto di lunga durata nel quale i ricavi della gestione del primo periodo serviranno solo in parte a sostenere gli investimenti, oltre ai costi della stessa gestione. Un partner capace di fornire risorse finanziarie, umane e tecnologiche. Una società innovativa per l’alto valore tecnologico. Si chiamerà “Sistema della conoscenza” infatti e sarà il cuore pulsante del progetto, ovvero una infrastruttura tecnologica e dei processi operativi per la gestione delle entrate tributarie capace di mettere a disposizione banche dati effettivamente rappresentative della realtà territoriale della città, aggiornate, bonificate, interconnesse, storicizzate e, insieme, gli strumenti in grado di accrescere il valore dei dati presenti. Esistono tutti i dati utili alla gestione della fiscalità locale ma a poco servono se manca uno strumento in grado di integrare tutte le banche dati a disposizione e di “sommare” tutte le preziose informazioni in esse contenute e, magari, di derivarne altre non presenti in alcuna banca dati. Per “conoscere” è piuttosto necessario dare un significato ai dati, contestualizzarli, metterli in relazione, fare inferenza.

La costituzione dell’asset comprenderà la realizzazione di una serie di censimenti con un volo aereo per la restituzione di una vista tridimensionale della città, un rilievo a terra che restituirà visualizzazioni a 360° estremamente accurate acquisendo immagini georeferenziate di tutti gli elementi territoriali esistenti lungo il percorso dei veicoli e, infine, approfondimenti specifici per immobili o situazioni rilevanti ai fini delle entrate (stabilimenti produttivi, aree edificabili, beni merce, concessioni demaniali, aree scoperte operative, etc.). Rilevazioni continue sul territorio consentiranno di mantenere inalterato il valore dell’asset per tutta la durata decennale del progetto. Il patrimonio informativo costruito con gli investimenti sarà la base per un esercizio virtuoso della fiscalità locale alle quali applicare in back office analisi innovative dei dati basate sull’intelligenza artificiale.

Per la prima volta una mappatura nuova e completa della città

Innovativa per l’approccio che verrà adottato. Napoli Obiettivo Valore introdurrà un sistema vicino ai cittadini, facile da usare, intuitivo e sicuro grazie a una rete diffusa di canali di contatto con il pubblico tra sportelli fisici presso le Municipalità e ben 600 tabaccherie associate; sportelli telematici (call center, sportello virtuale, PEC, e-mail) e lo sportello digitale (Portale del contribuente; chatbot). Per la prima volta verrà effettuata una mappatura nuova e completa della città grazie ad un partner tecnologico di livello internazionale; verrà garantita un’efficienza nella messa a terra dei risultati che saranno tangibili; grazie ai proventi del lavoro di “Napoli obiettivo valore” la città partenopea e i suoi cittadini in primis potranno godere di servizi nuovi e migliori per gli anni a venire e non da ultimo verrà ripristinata l’equità fiscale. Allo scopo di garantire la massima trasparenza, il Consiglio di Amministrazione di Napoli Obiettivo Valore prevede la presenza di figure indipendenti, di alto profilo e istituzionali, Cda che sarà affiancato da un comitato consultivo di garanzia (Advisory Board). Invece Municipia, che affianca più di mille città di ogni dimensione nel loro percorso di trasformazione digitale, fornirà i sistemi informativi, coordinandoli e integrandoli con i sistemi informatici comunali e fornirà i modelli operativi per la gestione delle attività di recupero dell’evasione e di riscossione coattiva.