Trinity, tecnologie digitali e robotiche: call da 3,5 mln per le imprese manifatturiere

E’ possibile presentare candidature per la seconda open call del progetto Trinity finanziato da Horizon 2020, che mira a migliorare la rapidità e la capacità di innovazione delle aziende manifatturiere in Europa. In particolare, il bando vuole aiutare le PMI europee ad implementare e beneficiare delle nuove tecnologie digitali e robotiche sviluppate dai partner del progetto Trinity. L’obiettivo è quello di sviluppare dimostratori di 10 mesi utilizzando soluzioni di robotica, IoT e cybersicurezza per facilitare una produzione agile nelle aziende europee.Il secondo bando mette a disposizione un budget pari a 3.500.000 euro per finanziare circa 30 dimostratori. I partenariati, guidati da PMI e costitutiti da 2 a 3 soggetti di almeno due paesi, potranno ottenere supporto tecnico e finanziamento fino a 200.000 euro.

La scadenza per le candidature è il 1° giugno 2021.