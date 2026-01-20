Trinity ViaggiStudio: vacanze per crescere e mettersi alla prova

Milano, 20 gen. (askanews) – Le vacanze studio non sono più soltanto un soggiorno all’estero per migliorare una lingua straniera. Sempre più spesso diventano esperienze educative complete, capaci di unire apprendimento linguistico, passioni personali e sviluppo di competenze utili per il futuro. Un cambiamento che riflette l’evoluzione dei modelli educativi e le aspettative delle nuove generazioni, orientate a imparare attraverso l’esperienza, la pratica e il coinvolgimento diretto.

In questo scenario si inserisce Trinity ViaggiStudio, tour operator italiano specializzato in vacanze studio per studenti di diverse fasce d’età, che propone Programmi Speciali pensati per affiancare allo studio dell’inglese attività tematiche strutturate. Un approccio che anticipa un trend oggi sempre più diffuso e che per l’estate 2026 si arricchisce di nuove proposte, in linea con i temi più rilevanti per i giovani: creatività digitale e sostenibilità ambientale.

I Programmi Speciali di Trinity ViaggiStudio nascono con l’obiettivo di superare il modello tradizionale di vacanza studio e trasformare la lingua in uno strumento vivo, utilizzato per sperimentare, creare, collaborare e mettersi alla prova in contesti reali. Accanto ai corsi linguistici, ogni percorso integra contenuti qualificanti e attività specifiche, offrendo agli studenti un’esperienza internazionale più consapevole, personalizzata e coerente con i nuovi bisogni educativi.

Le proposte si svolgono in Irlanda, Scozia, Inghilterra e Stati Uniti, all’interno di campus universitari selezionati, con elevati standard di qualità didattica, sicurezza e accompagnamento.

Nel corso degli anni, l’offerta di Trinity ViaggiStudio si è articolata in diversi percorsi tematici, pensati per valorizzare talenti, interessi e attitudini personali, con diverse tipologie:

Sport Academy – Programmi che combinano corso di inglese e allenamenti sportivi strutturati, dedicati a discipline come calcio, pallavolo, basket, tennis e baseball. Lo sport diventa un linguaggio universale per sviluppare spirito di squadra, leadership e fiducia in sé stessi in un contesto internazionale.

Digital Creators Lab – Un percorso dedicato a creatività digitale, comunicazione e uso consapevole dei media. Attraverso laboratori pratici e progetti di gruppo, gli studenti imparano a creare contenuti multimediali, riflettendo sul ruolo dei social network come strumenti di espressione e responsabilità.

Planet First – Il programma pensato per studenti sensibili ai temi di ambiente e sostenibilità. Workshop, attività pratiche e progetti educativi accompagnano i ragazzi in un percorso che unisce studio dell’inglese e consapevolezza ambientale, stimolando pensiero critico e responsabilità globale.

Exam Preparation – Percorsi di preparazione alle certificazioni linguistiche Trinity, riconosciute a livello internazionale, che rappresentano un valore aggiunto concreto per il percorso scolastico degli studenti.

Scegliere i Programmi Speciali Trinity ViaggiStudio significa offrire agli studenti una vacanza studio che va oltre l’apprendimento linguistico, trasformandosi in un’esperienza dal forte valore formativo. Ogni programma è progettato per valorizzare passioni, interessi e talenti specifici, grazie a percorsi tematici strutturati e coerenti. I campus universitari selezionati garantiscono standard elevati di qualità, sicurezza e stimolo culturale, mentre il supporto costante e la consulenza personalizzata di Trinity ViaggiStudio accompagnano famiglie e studenti in ogni fase del percorso. Il risultato è un’esperienza internazionale capace di lasciare competenze concrete, utili per il futuro scolastico, personale e professionale.

I dettagli dei singoli Programmi Speciali, con destinazioni, campus e contenuti specifici, sono disponibili in sintesi qui di seguito oppure consultabili al link:

https://trinityviaggistudio.it/programmi/vacanze-studio-estero/junior/programmi-speciali-estero