Trionfo M5S, exploit Lega. Crolla il Pd

Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Trionfo M5S, crollo Pd, e boom Lega che, al momento, sorpassa Forza Italia. E’ quello che sta emergendo in base alle prime proiezioni. Tutto secondo i pronostici? Quasi. Il dato più significativo – oltre alla grande affermazione dei 5 Stelle – sembrerebbe il possibile sorpasso del partito di Salvini rispetto a quello di Berlusconi. Di fatto, però, esce comunque un Paese spaccato in tre. E una maggioranza lontana per tutti.

Ecco, nel dettaglio, i dati in base alla I proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) delle ore 00.29 relativa alle elezioni per il Senato e alle principali liste:

Movimento 5 Stelle è al 31,8%

Partito democratico è al 19,6%

Lega è al 15,9

Forza Italia è al 14,2

Fratelli d’Italia è al 4,4

Liberi e uguali è al 3,5

+Europa Bonino è al 2,7

Noi con l’Italia – Udc è al 1,5

Civica Popolare Lorenzin è all’1

Insieme Italia Europa è all’1

Svp è al 0,4%

Altri 4%

La copertura del campione è del 7%, la ricerca è soggetta ad errore statistico del 3,8%. Risultati relativi ai votanti in Italia.

Ecco i dati in base alla I proiezione Swg per La7, relativa alle elezioni per il Senato e alle principali liste:

Movimento 5 Stelle è al 33,1%

Partito democratico è al 18,7%

Forza Italia è al 14,1%

Lega è al 17,3%

Fratelli d’Italia è al 4,2%

Liberi e uguali è al 3,3%

Noi con l’Italia – Udc è al 1%

+Europa Bonino è al 2,6%

Civica Popolare Lorenzin è al 0,5%

Insieme Italia Europa è al 0,8%

La copertura del campione è del 12%, la ricerca è soggetta ad errore statistico dello 0,96%. Risultati relativi ai votanti in Italia.

AFFLUENZA – Sfiora il 74 per cento l’affluenza parziale degli elettori alle urne. Al momento alla Camera la percentuali dei votanti è pari al 73,9 e al Senato al 73,8.