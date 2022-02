Tripla laurea per i futuri leader globali, la Luiss lancia il programma Ace (America, Cina ed Europa)

La “diplomazia della cultura e della formazione” italiana connette e avvicina tre continenti per preparare manager globali: seguendo questa traiettoria oggi venerdì 18 febbraio, con una cerimonia online, la Luiss Guido Carli, la Renmin University of China di Pechino e la George Washington University di Washington D.C., hanno annunciato il lancio di “ACE”: acronimo di “America, China & Europe”, una inedita “tripla laurea” in “Business Administration” che, unendo tre differenti Paesi e culture manageriali ed istituzionali, rappresenta una assoluta new entry nel panorama mondiale dell’alta formazione.

Alla firma del nuovo percorso educativo hanno partecipato: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, il Prorettore per l’Internazionalizzazione Raffele Marchetti, il Presidente della Renmin University of China Liu Wei e il Presidente della George Washington University Mark S. Wrighton.

Al via dal settembre 2022 il corso di laurea ACE, fortemente innovativo, geograficamente itinerante e strutturato su una durata complessiva di quattro anni, darà la possibilità a studentesse e studenti di conseguire tre titoli di laurea, uno per ogni Università, validi e riconosciuti negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, e di aspirare a ricoprire incarichi di responsabilità in multinazionali ed istituzioni globali. Una esperienza formativa internazionale che offrirà l’opportunità di immergersi nella cultura economica, sociale e manageriale dei tre continenti. Gli iscritti trascorreranno, infatti, il primo anno nei loro rispettivi Atenei per acquisire i fondamentali dell’economia e del management. Frequenteranno, poi, congiuntamente il II°, III° e IV° anno nelle tre capitali, partendo dalla Luiss a Roma, per spostarsi alla Renmin University a Pechino e infine negli States, alla George Washington University. I costi di iscrizione ad ACE sono in linea con i contributi universitari del proprio Ateneo di provenienza per l’intera durata del percorso.

“Il programma ACE, una partnership Luiss, Renmin e George Washington University, pone l’Italia al centro delle rotte dell’alta formazione internazionale e va nella direzione di rispondere all’esigenza di formare manager globali future-ready, in grado di lavorare e interagire in contesti sempre più multiculturali” ha dichiarato il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, proseguendo: “Aver tracciato un filo rosso ideale tra le capitali Roma, Pechino e Washington, in linea con il nostro Piano Strategico ed un modello educativo innovativo, significa per noi formare professionisti dal carattere cosmopolita e favorire la mobilità internazionale di talenti”.

“La Renmin University of China, uno dei migliori Atenei cinesi, è la prima istituzione che ha avviato la business education nella Repubblica popolare cinese. La nostra Università, inoltre, gode di stretti legami industriali e di un’ampia rete di Alumni”, ha affermato Liu Wei, presidente della Renmin University of China, proseguendo: “Nel 2019, la Renmin University of China e la Luiss Guido Carli hanno avviato congiuntamente il Social Sciences Universities Network (Ssun), il primo network universitario nelle scienze umane e sociali in tutto il mondo che contribuisce alla crescita dei futuri leader globali. Questo nuovo Global BA “ACE” è una significativa pietra miliare del Ssun nell’esplorazione di modelli innovativi di formazione dei talenti. Ciò che rende distintivo questo programma di triple degree risiede nell’integrazione dei punti di forza di tre prestigiose Università nelle scienze sociali a livello mondiale, da cui i neolaureati avranno un forte vantaggio competitivo nel mercato del lavoro”.