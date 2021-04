Tripla vittoria per Alfa Romeo ai “Best brands” di Auto Bild

TORINO (ITALPRESS) – I lettori di Auto Bild hanno rinnovato il loro apprezzamento allo stile Alfa Romeo. Nell’ultimo sondaggio “Best Brands” hanno infatti posto sul gradino più alto del podio il design di Alfa Romeo in tre categorie: “vetture compatte”, con la Giulietta; nella “Classe Media”, votando la Giulia; e nei “Suv Compatti”, dove Alfa Romeo è rappresentata dalla Stelvio. Per Giulia e Stelvio si è trattato della quinta vittoria consecutiva nelle rispettive categorie. Il design dei tre modelli premiati, già insigniti di numerosi riconoscimenti internazionali, è opera del Centro Stile Alfa Romeo. Per il marchio italiano, bellezza e dinamismo sono da sempre tratti distintivi di ogni creazione e l’incoronazione ai “Best Brands” in Germania va ad arricchire ulteriormente la collezione di trofei ottenuti negli ultimi anni. Giunta alla decima edizione del concorso “Best Brands”, la rinomata testata specializzata Auto Bild ha chiesto ai propri lettori di valutare i marchi più prestigiosi in diversi settori.

Sono stati quindi identificati i criteri più significativi nella scelta all’acquisto di una vettura, e il design è sicuramente tra i più rilevanti. I marchi coinvolti erano 37, suddivisi in 14 segmenti, dalle piccole utilitarie fino ai Suv. Al sondaggio hanno partecipato complessivamente più di 60.000 lettori.

(ITALPRESS).