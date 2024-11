Roma, 10 nov. (askanews) – La Fiorentina batte 3-1 il Verona, vince la sesta gara consecutiva e aggancia di nuovo l’Atalanta a 25 punti e temporaneamente anche il Napoli in testa alla classifica. Parte forte la Fiorentina che va in vantaggio dopo una manciata di minuti con Kean. Il Verona si riorganizza e risponde: gran gol da fuori di Serdar. Nella ripresa, i padroni di casa accelerano e trovano il nuovo vantaggio ancora con Kean. L’Hellas non reagisce e Kean segna la sua personale tripletta