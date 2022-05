Trofeo di Eccellenza Gipa a Volvo Car Italia

BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ stato assegnato a Volvo Car Italia il Trofeo GiPA di Eccellenza “OES Network Satisfaction” per i marchi premium, che premia la rete di assistenza che meglio sa soddisfare le attese dei propri clienti. Il riconoscimento è stato conferito mercoledì 25 maggio nell’ambito dell’edizione 2022 di Autopromotec, salone internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automotive in corso di svolgimento in questi giorni nei padiglioni della Fiera di Bologna. A ritirare il premio per Volvo Car Italia è stato Corrado Franchini, Sales & Service Business Volvo Car Italia. I premi “Trofeo di Eccellenza” sono stati istituiti nel 1997 per iniziativa di GiPA – società di riferimento per le indagini relative al settore after-market del mondo automotive – e sono dunque giunti quest’anno alla sedicesima edizione. Nello specifico, il Trofeo di Eccellenza GiPA ‘OES Network Satisfaction’ premia la rete di assistenza che meglio soddisfa le aspettative degli automobilisti italiani; il riconoscimento viene in effetti assegnato sulla base delle valutazioni espresse dagli automobilisti stessi e ha quindi un rilievo assoluto.

Va ricordato che nel 2020 Volvo Car Italia aveva lanciato Service by Volvo, un insieme di servizi definiti allo scopo di semplificare la vita ai propri clienti dopo l’acquisto dell’auto. Le diverse iniziative che compongono il pacchetto sono studiate per sollevare l’automobilista da alcune delle problematiche che si possono verificare con il possesso dell’auto o dovendo provvedere alla manutenzione del veicolo. Efficienza, qualità e competenza con processi in piena sicurezza sono i comuni denominatori dei servizi, in linea con i valori conclamati espressi dal marchio Volvo. Si può per questo affermare che il Trofeo di Eccellenza GiPA premia l’impegno di Volvo Car Italia e della rete dei concessionari Volvo nei confronti del cliente a favore di una user experience premium, che passa non solo da una gestione ottimale delle attività di officina ma anche attraverso l’ottimizzazione della filiera logistica di ricambi e accessori. In ultima analisi, e una volta di più, in ossequio alla centralità della Persona, che è linea guida imprescindibile dell’azione di Volvo.

“Il Trofeo GiPA è un riconoscimento all’impegno costante che Volvo mette per servire al meglio i propri clienti e rispondere alle loro aspettative in modo completo e puntuale” afferma Luca D’Onofrio, Direttore Consumer Experience, Volvo Car Italia. “Nel corso del 2020, in piena pandemia, abbiamo rivoluzionato il nostro processo di assistenza e di attività dopo-vendita per essere tempestivi e semplificare il più possibile la vita ai nostri clienti; mi sembra di poter dire che i risultati sono arrivati. Certamente la digitalizzazione ci fornisce strumenti potenti, ma ancora di più conta la capacità di chi opera presso la nostra rete di interpretare al meglio la filosofia di Volvo, che vuole e richiede sempre la massima attenzione all’individuo e alle sue esigenze, per un costante miglioramento della user experience di chi sceglie Volvo. Una condizione di particolare significato oggi, nel momento in cui stiamo affrontando una transizione epocale come quella verso la mobilità elettrica, nella quale il cliente ha assoluta necessità di essere ascoltato e assistito nel modo migliore”.

– foto ufficio stampa Volvo Car Italia –

