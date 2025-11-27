Trofeo Napoli Racing Show, dal primo all’11 dicembre traffico rivoluzionato sul lungomare

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Gran Premio Napoli Trofeo Napoli Racing Show” – in programma dall’1 all’11 dicembre 2025 – è istituito il seguente dispositivo di circolazione: senso unico di circolazione in viale Dohrn, dalla confluenza con Piazza della Repubblica alla confluenza con via Francesco Caracciolo, e in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Dohrn alla confluenza con Piazza Vittoria; divieto di sosta permanente con rimozione coatta in viale Dohrn, su ambo i lati della carreggiata stradale; istituzione fermata bus ANM in via Caracciolo, alla confluenza con Piazza della Repubblica, in corrispondenza dell’inizio dell’area pedonale (laddove il traffico veicolare viene quindi deviato verso Piazza della Repubblica). È sospeso inoltre, fino all’11 dicembre, il percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo – nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Vittoria.