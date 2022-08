Tromba d’aria nel Salento sul litorale delle marine di Melendugno, in provincia di Lecce. Il forte vento ha sradicato alcuni alberi, divelto pali della pubblica illuminazione, uno dei quali cadendo ha danneggiato un’auto parcheggiata in strada, e danneggiato i dehors di alcuni locali. Fuggi fuggi di bagnanti. Non ci sarebbero feriti.