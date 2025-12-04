Tronchetti Provera: abbiamo bisogno della libertà dell’arte

Milano, 4 dic. (askanews) – “Io credo che l’impresa abbia un legame naturale con la società in senso lato. Avere un legame con la società senza avere un legame con la cultura è come trovarsi in un deserto, perché alla fine vede ogni giorno la stessa immagine. Se la filtra attraverso la cultura allora l’impresa non fa solo prodotti, non vende solo prodotti in giro per il mondo, ma vede anche l’evoluzione della società, quindi il mondo dell’impresa e il mondo della cultura crescono insieme”. Lo ha detto ad askanews Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo del gruppo Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli HangarBicocca, in occasione della presentazione del programma biennale 2026-27 del museo milanese.

“Il mondo della cultura – ha aggiunto Tronchetti – è sempre più uno spazio di libertà, lo è sempre stato nella storia, ma in una fase come quella che noi viviamo, in un mondo che è sempre più piccolo, con 8 miliardi di persone, uno spazio di libertà che va valorizzato sempre più è proprio quello della cultura. Cultura è anche strumento fondamentale per leggere lo sviluppo tecnologico. Senza cultura è molto difficile governare i processi. “Noi come impresa abbiamo bisogno di questo: abbiamo bisogno di libertà, abbiamo bisogno di scambio, abbiamo bisogno di comprensione, e l’artista aiuta a capire”.