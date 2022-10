“Abbiamo preso questa decisione in seguito alle numerose segnalazioni giunte da parte dei nostri cittadini. Sempre più adulti sono soliti fumare in presenza di bambini nei parchi, con una doppia conseguenza: un pericolo per la loro salute ed un cattivo esempio per i più piccoli”. Così in una nota il sindaco di Sorrento (Napoli), Massimo Coppola, che ha firmato un’ordinanza per introdurre il divieto di fumo nei parchi giochi della città.