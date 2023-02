Troppi soldi attorno al calcio. Bisognerebbe fermarlo per alcuni anni

Troppi soldi circolano attorno al calcio. Per salvare il più bel gioco del mondo bisognerebbe fermarlo per alcuni anni

Si sta deteriorando per l’eccesso di denaro che sottrae poesia allo sport e immettere corruzione. Prenda lei, Signora, l’iniziativa per interrompere, prima che sia troppo tardi, l’asta miliardaria dei campioni. È scomparso il sano agonismo per dare la caccia ai soldi. Troppe tentazioni, somme vertiginose al di fuori di ogni rapporto con la realtà dei mortali. Mbappé e Ronaldo guadagnano 17 milioni al mese. Calciatori, allenatori e procuratori non hanno stipendi inferiori al milione. La politica intervenga e induca la FIFA a prendere le proprie responsabilità. Troppo intrighi, menzogne e truffe.

Ricatto delle aziende che si sono arricchite col Superbonus. Se il governo lo sospende saranno costrette a chiudere

Più di centomila persone perderanno il lavoro. Per la dabbenaggine dei 5 stelle – col 110% non c’è stato controllo dei costi da parte dei committenti – secondo la Premier, che, però, esagera, allo stato sarebbe costato già 105 miliardi – di cui 9 di truffe – pari a tre finanziarie, quasi duemila euro a ogni italiano. Le armi inviate dai paesi europei a Zelensky in un anno di guerra ammontano a 20 miliardi di euro. Forse voleva dire 105 milioni, cioè 2 euro a italiano. In effetti, però, l’80% sarebbe stato un aiuto più che sufficiente. Berlusconi si oppone. Quindi la Premier è costretta a continuare.

Che cosa sta succedendo, Onorevole Ministro, nella scuola italiana dell’istruzione e del merito? Risse o aggressioni?

Il preside di una scuola di Mira aggredito nei corridoi, da un insegnante. Calci e pugni davanti agli studenti durante la ricreazione. Intervento dei carabinieri e la scolaresca sconvolta. Davanti al liceo Pascoli di Firenze incappucciati, armati di cinghia, aggrediscono studenti. Contemporaneamente appaiono scritte neofasciste sui muri del liceo Tirreno. Poi l’episodio del Michelangiolo a ragazzi di azione studentesca. Gli aggressori identificati dalla Digos. Il Sindaco di Firenze Nardella al Questore: Aggressione squadrista intollerabile di militanti dell’estrema destra. Come mai la politica tace?

Le visite a Kiev dei leader occidentali servono a sollecitare un accordo di pace o piuttosto a sfruculiare di più Putin?

Lungi da me l’intenzione di dare ragione a Vauro, a Berlusconi e a tutti coloro che – non so perché – sono dalla parte della Russia. Ma provo a riflettere ad alta voce. Già mandiamo da tutta Europa e dagli USA a Zelensky l’armamento che gli consente di difendersi e resistere all’aggressione russa. Perché ogni giorno qualcuno deve pure andare a fargli visita per ripetergli quanto è bravo ed eroico? Così facendo aizziamo maggiormente Putin e induciamo la Cina a sostenerlo, mettendo anche in pericolo Taiwan. In quale scuola serale hanno studiato politica questi leader e diplomatici?

Diversi anni fa Greta ci aveva avvertiti, ma non le demmo retta. La mandavamo a quel parse ritenendola visionaria

Oggi il problema è la siccità. Ed ègrave.L’antipatia per quella ragazza che si preoccupa del nostro futuroè bipartisan.Dovremmo avere più rispetto per l’ambiente, che è la casa di tutti, che sta crollando per le innumerevoli crepe che procuriamo con la nostra indifferenza e trascuratezza. A causa del riscaldamento del pianeta si sciolgono i ghiacciai,ma non piove più. Ne soffrono i raccolti e quindi l’economia del paese.L’acqua è necessaria per la vita del pianeta. Nei fiumi non ce n’è quasi più, i letti sono asciutti. Non sprechiamola in casa e nelle campagne. Oggi è un bene prezioso.

Gli americani, democratici o repubblicani, sono entrambi conservatori ma, diversi da noi, hanno onestà di giudizio

Se in Italia la magistratura fosse elettiva, come negli USA, sarebbe certamente di parte. Lì, invece, decidono secondo giustizia o, almeno, quello che ritengono più giusto. Trump si rifiutava di rendere pubblica la sua denuncia dei redditi. La corte suprema, composta in maggioranza da membri nominati da lui, lo ha costretto a comportarsi come tutti gli altri cittadini. A Napoli, invece, si sono classificati ai primi posti i laureati a un concorso per netturbini, che dovrebbero essere riservati a chi non ha titolo di studio. Ma la magistratura, seppure indipendente, si è voltata dall’altra parte.

La democrazia è troppo debole. Consente agli ignoranti di accedere al potere e ai criminali di avere uguali garanzie

Pur essendo latrice di pace, libertà e benessere è complice di insanabili crisi sociali. L’autorità dello stato è impotente, essendo le pene troppo blande e la Giustizia quasi inesistente. Il paese può andare in mano a guitti e ciarlatani. La dittatura, invece, tempra. Sofferenze e privazioni rendono gli uomini migliori. Monsignor Hnilika, vescovo gesuita ungherese cresciuto sotto la dittatura mi diceva – e io lo prendevo per pazzo – che gli italiani sarebbero stati migliori dopo qualche anno di comunismo. Invece, aveva ragione. 78 anni di libertà e benessere ci hanno rammollito il cervello.