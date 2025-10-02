Trotto, torna a Napoli dopo 10 anni l’Incontro dei Gentlemen d’Italia. Premi a Palmieri, Cangiano e Rispo

Nei giorni 4 e 5 ottobre sotto l’egida della Federnat, la federazione nazionale degli amatori di trotto, e della Ippodromi Partenopei, torna a Napoli dopo dieci anni l’Incontro dei Gentlemen d’Italia giunto alla 44ª edizione. Il sabato la serata di gala in programma al Tennis Club Napoli e la domenica il pomeriggio sportivo di corse al trotto all’Ippodromo di Agnano, con otto prove gentlemen, incentrate sul Gran Premio Federnat (€ 83.000) ovvero la corsa amatoriale di trotto più ricca del mondo in tre batterie, finale e consolazione (internazionale per indigeni ed esteri di 4 anni ed oltre, batterie metri 1.600, finale e consolazione con i nastri 2.080/2.100/2.120 metri). Sotto il patrocinio del Masaf Direzione Generale Ippica, la manifestazione assegnerà, nel corso della serata della vigilia del gran premio, i riconoscimenti Federnat “Amici dell’Ippica” ad alcune personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, quest’anno destinati ai napoletani Carlo Palmieri, vicepresidente di Unione Industriali Napoli e di Pianoforte Holding gruppo titolare di noti brand partner di grandi premi ippici internazionali tra cui il Lotteria di Agnano; Giancarlo Cangiano, campione mondiale di motonautica, medaglia Coni d’oro e d’argento e neo proprietario di cavalli di trotto con i colori di scuderia OSG Operazione San Gennaro; Patrizio Rispo, attore, gentlemen di trotto, protagonista del circuito ippico benefico delle Stelle. I trofei saranno consegnati dai presidenti Mauro Biasuzzi (Federnat) e Pier Luigi D’Angelo (Ippodromi Partenopei). La domenica all’ippodromo cancelli aperti dalle ore 10:00 ad ingresso gratuito con il villaggio eventi per le famiglie, animazione, esperienze immersive, pony e area food. Dalle ore 13.30 il via alle corse del 44^ Gran Premio Federnat “Cesare Meli”, 59^ Targa d’Oro tris straordinaria e Finale del 51^ Trofeo delle Regioni d’Italia. Sono undici i Club Gentlemen d’Italia, dal Veneto alla Sicilia, con i rispettivi presidenti e consigli direttivi che si riuniranno a Napoli per la due giorni ippica. Pier Luigi D’Angelo presidente Ippodromi Partenopei: “Siamo onorati di affiancare la Federnat di Mauro Biasuzzi per ciò che rappresenta il movimento amatoriale del trotto, alla base del nostro meraviglioso seppur vituperato settore. Il presidente Biasuzzi cogliendo il difficile scettro del caro Cesare Meli è riuscito a preservare e mantenere intatto lo spessore ed il ruolo della Federnat nel contesto nazionale ed internazionale perché rappresenta una delle famiglie ippiche più meritorie a tutti i livelli. Un plauso va ai presidenti dei club regionali animati dalla passione per il cavallo come animale compagno di corse e di leggende ippiche. Una neverending story da generazioni che non vedrà mai la fine fintanto che vivrà l’ippica. Buon Federnat a tutti sotto i migliori auspici per una due giorni di sport e di festa in una Napoli che non ha più bisogno di presentazioni”. Mauro Biasuzzi presidente Federnat: “Siamo contenti di tornare a Napoli dopo dieci anni con la nostra manifestazione tra le più longeve dell’ippica nazionale, senza dimenticare il lavoro svolto dal mio predecessore Cesare Meli di cui ho ricevuto il testimone che porto avanti con impegno e passione per lo sviluppo del trotto amatoriale in tutte le regioni d’Italia e nel mondo”. Barbara Catizzone Direttore Dip IV Programmazione Corse – Ippica MASAF. “L’ippica, e in particolare il trotto, trova pieno compimento e si arricchisce grazie alla passione e alla competenza delle amazzoni e dei gentlemen riuniti nella Federnat, una delle più antiche e prestigiose associazioni di categoria dell’ippica italiana. Il MASAF si impegna affinché il comparto amatoriale del trotto, alla stregua di quello professionistico, sia di supporto alla filiera del comparto ippico e dell’allevamento nazionale equino.”